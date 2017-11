PFU: Sunnmørsposten har ikke brutt god presseskikk

I juli måned publiserte Sunnmørsposten flere artikler om planer om fjerning av gateparkering i Ålesund. Ålesund kommune klaget Sunnmørsposten inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for to av disse sakene.

– Katastrofe for sentrum

Galskap! – Betaler gjerne for å beholde dem

Kommunen skrev en grundig klage. Viktigst for kommunen var punkt 4.14 og 4.15 i Vær varsom-plakaten, som omhandler samtidig imøtegåelse og snarest mulig adgang til tilsvar. I første ledd i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 heter det: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

PFU har nå behandlet klagen. Utvalget mener at kritikken som ble fremsett ikke er av en slik type at samtidig imøtegåelse er påkrevd.

Utvalget skriver videre: «Det registreres ellers at avisen forsøkte å innhente en samtidig kommentar og utvalget mener det ville vært en fordel om dette ble synliggjort overfor leserne». Etter en samlet vurdering finner utvalget at Sunnmørsposten ikke har brutt god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg består av to journalister, to redaktører og tre fra allmennheten. Dokumentet er signert av Alf Bjarne Johnsen (VG), Anne Weider Aasen (TV 2), Liv Ekeberg (Agderposten), Stein Bjøntegård (NRK), Eva Sannum, Nina Fjeldheim og Øystein Stray Spetalen.