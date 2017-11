Utsatte Ålesunds-budsjettet

- Behandler vi budsjettet i dag, gjør vi det med bind for øynene sa Høyres Øystein Tvedt.

Det var han som la fram forslaget i bystyret torsdag kveld på vegne av de fem opposisjonspartiene, og både Tvedt og de andre som gikk på talerstolen kom med sterke appeller til flertallet om å legge tre nye uker til budsjettprosessen.

Tidlig-budsjett

Ålesund har lagt om arbeidet med budsjettet de siste åra slik at det kan vedtas tildigere enn det som har vært vanlig. Ulempen er at rådmannens budsjettforslag kommer før finansministerens.

- Det er mye positivt med den nye budsjettprosessen, men det kan også by på utfordringer når forutsetningene ikke treffer godt nok i forhold til statsbudsjettet slik vi opplever i år år, sa Øystein Tvedt.

Han sa at konsekvensene av statsbudjettet ikke er så veldig store for et kommunebudsjett på vel tre milliarder kroner, men å omdisponere mellom 20 og 40 millioner kroner er likevel ikke en ubetydelig øvelse.

- Og det er alltid den siste millionen som treffer hardest. Da er det krevende å gjennomføre slike omdisponeringer under det tidspresset rådmannen og ikke minst politikerne får hvis vi skal gjøre et vedtak i dag, sa Øystein Tvedt.

Han minnet også ordføreren om at hun trenger bare stemmene fra 25 bystyrerepresentanter for å få flertall for et budsjett.

- Men du trenger alle 49 for å få til en god budsjettprosess i dag.

Vinner tillit

Svein-Rune Johannessen (Ap) sa at rådmannen anser seg ferdig med budsjettet, og han kunne ikke se at opposisjonen hadde framført argumenter som var gode nok til å gå for en utsettelse. Ordfører Eva Vinje Aurdal så heller ikke at det var noen grunn til å utsette.

- Hva vinner vi på det, spurte ordføreren?

Det hadde Knut Anders Oskarson (H) svar på:

- Vi vinner at alle får tillit til budsjettprosessen, og ikke bare de som har skrevet under på "dødehavsrullene", sa Oskarson og siktet til posisjonens samarbeidsavtale.

Stemte for

Kåre Hanken (Sp) sa han var overraska over at posisjonen ville kjøre gjennom budsjettet selv om halve bystyret følte at de trengte mer tid, og Geir Stenseth (Frp) sa også ifra om at han slett ikke følte seg klar til å vedta noe budsjett nå.

Posisjonen ba om å få et gruppemøte før utsettelsesforslaget ble tatt opp til vurdering, og på det møtet ble de enige om å gå for utsettelse.

- Vi ser fortsatt ikke behovet, men velger å stemme for utsettelsesforslaget, sa Svein-Rune Johannessen.

Dermed blir det ny runde med budsjett i formannskapet før det endelige vedtaket blir gjort i bystyret om tre uker.