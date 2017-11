Åpner mini-bakeri på Vigra

Sunnmørsposten har skrevet om den lille bedrifta til Lidia Didriksen tidligere: Her satses det på nylaga franske bakervarer - croissanter, bagetter, surdeigsbrød, rundstykker og terter, for å nevne noe - levert hjem til kundene.

Og mens produksjonen til nå har skjedd hjemme hos gründeren, skal den i det videre skje i bakeriet, som blir i lokaler i Roald Gård.

På sidene til firmaet på Facebook kan vi lese at Didriksen, som er selvlært som baker, har vært på kurs hos Morten Schakenda ved Bakeriet i Lom. Videre at bakeriet vil holde åpent hver lørdag fra 11. november, og at det utvides til åpent også fredager fra 1. desember.