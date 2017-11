Eldre tanker lekker mest

Det opplyser Byggfakta i ei pressemelding.

Bare i fjor håndterte forsikringsbransjen 1.593 vannskader hvor årsaka var slitasje og elde på varmtvannsberederen.

Vannlekkasjene gjorde ødeleggelser for 91 millioner kroner i privathjem og bedrifter, ifølge tall fra Finans Norge. Skaderekorden fra i fjor ligger an til å bli passert i år, varsler forsikringsselskapet If.

– Varmtvannsberedere i rustfritt stål har gjerne en forventet levetid på 15–20 år. Mange har en tikkende vannbombe i boligen sin, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Mange av de store skadene skjer i borettslag og sameier der varmtvannstankene står i skap uten sluk på kjøkkenet.