Listhaug: - Umoralsk å bruke asylbarna som brikker i et politisk spill

I et debattinnlegg i Sunnmørsposten spør mottaksleder Iselin Eliassen Aske ved Link Hareid om det er umoralsk av henne å hjelpe asylungdom som ønsker å rømme fra asylmottak etter utvisningsvedtak.

– Er det umoralsk at jeg gir dem en sovepose de kan ta med seg? Er det umoralsk av meg å anbefale dem spesifikke reisemål, eller fraråde Paris? Er det umoralsk av meg å ikke lenger gjøre noe forsøk på å hindre dem i å reise? spør mottakslederen i debattinnlegget (les hele innlegget, side 13). Spørsmålene kommer i forbindelse med situasjonen til 130 unge afghanske asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse, som når de har fylt 18 år skal sendes ut av landet.

Leserinnlegg om mindreårige asylsøkere: «Er det umoralsk av meg å ikke forsøke å hindre unge asylsøkere i å reise?» Asylbarna misbrukes av statsråder som gjorde hastevedtak og endringer i regelverket uten å forstå og/eller ville forstå konsekvensene av sine egne spilleregler.

Streng politikk

Flertallet i Stortinget har vedtatt en streng innvandringspolitikk og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier til Sunnmørsposten at hun skjønner Iselin E. Aske sitt sterke engasjement.

– Det er klart at man får følelser og blir sterkt knyttet til sårbare unge som søker hjelp. Jeg skjønner hennes frustrasjon, men vår oppgave som politikere er å lage et rettferdig system. UNE og UDI henter inn landsinformasjon som avgjør hver enkelt asylsak sammen med individuelle fakta og vurderinger.

Umoralsk

Listhaug mener det er umoralsk å sende barn til Europa.

– De setter barna i en vanskelig situasjon. Noen tar kanskje opp lån for å finansiere turen gjennom menneskesmuglere, barn blir misbrukt og utnyttet, alt for å få de til Europa så de kan forsørge familien hjemme. Jeg skjønner at det er tøft for dem som får avslag og må reise tilbake til familier som sitter tilbake med store lån og tapte drømmer. Jeg skjønner godt at alle ønsker seg til verdens beste land, Norge, men ved hjelp av en strengere asylpolitikk har vi frigitt fem milliarder som kan brukes på bistand, sier Listhaug.

– Mange sier det ikke er trygt i Afghanistan?

– Et område kan være trygt for noen og utrygt for andre. Vi forholder oss til det uavhengige fagorganet Landinfo.

Listhaug sier det er voksne menn som nå sendes tilbake til et land hvor det allerede lever millioner av barn.

– De trenger hjelp og det gjør vi best i hjemlandet. I løpet av de siste to årene har en million afghanere returnert frivillig til landet fra Iran og Pakistan med økonomisks støtte fra FN, så det er viktig at vi har en stødig og klar politikk, sier innvandringsministeren.