Mange vil fiske hummer

Dette gjelder både yrkesfiskere og fritidsfiskere.

Direktoratet forklarer at den obligatoriske registreringa er ett av flere tiltak for å bygge opp hummerbestanden. Myndighetene ønsker å hente inn bedre kunnskap om størrelsen på bestanden og om hvor stort uttaket er av hummer.

Et annet tiltak er at det fra neste år er innført påbud om bomullstråd som blir brutt ned over tid i hummerteinene.

Dette blir gjort for å unngå at teiner, som av ulike årsaker ikke blir henta opp av sjøen, blir stående og fiske, legger Fiskeridirektoratet til.

Oversikta viser at det er flest hummerfiskere i Hordaland.