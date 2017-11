Promillekjøring og løse hunder

En mann ble rundt midnatt pågrepet og siktet for promillekjøring i Ulsteinvik.

Senere på natten holdt politiet promillekontroll i Molde. 90 kontrollerte kjøretøy. En person siktet for ruskjøring fremstilt for utvidet prøve, skriver politiet på twitter.

I Kristiansund ble tre personer pågrepet for besittelse av narkotika.

På morgenkvisten kom to hunder i politiets søkelys. Politiet melder at en person har tatt vare på en liten svart krøllete hund i Grindvika i Skodje og at det er tatt hånd om en eierløs Schaefertispe på Ørskog.