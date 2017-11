Helikopteret på Svalbard er hevet – ingen omkomne funnet

Ni dager etter helikopterstyrten som krevde åtte menneskeliv ved Svalbard, ble det havarerte helikopteret hevet. Hevingsoperasjonen var vellykket, opplyste Statens havarikommisjon for transport lørdag.

Klokka 2 natt til lørdag ble skroget med rotor og den separerte halebommen fra det havarerte helikopteret hevet opp på dekk på skipet Maersk Forza.

Helikopteret styrtet i sjøen utenfor Barentsburg 26. oktober med åtte personer om bord. Én av de omkomne ble funnet og hentet opp av vannet tidligere i uka.

Ingen savnede funnet

Ingen av de sju savnede russerne befant seg inne i helikopteret da det ble hevet. Foruten én livredningsvest som ble funnet på havbunnen, fant letemannskapene også de resterende 24 redningsvestene inne i skroget.

– Ingen av vestene om bord var aktivert. Det skal normalt være 25 vester om bord i dette helikopteret, skriver sysselmannen i en nyhetsoppdatering lørdag ettermiddag.

Det er også funnet en sko, en bag og en jakke mindre enn hundre meter fra der vraket lå på havbunnen. I samarbeid med Meteorologisk institutt, Universitetssenteret på Svalbard, samt eksperter fra Kystvakten, Forsvaret og Havforskningsinstituttet og ressurser på skipene som er involvert i operasjonen, er det simulert mulige havstrømmer i forskjellige dybder i søkeområdet.

– Det er også lagt ut en dukke tilnærmet lik en menneskekropp for å studere avdriften, går det fram av kunngjøringen.

Fortsetter søk

Søket etter de savnede vil fortsette, opplyser Havarikommisjonen.

– Vi fortsetter med strandsøk med mannskap fra blant annet politi og Røde Kors. I tillegg blir det søk i sjøen, forteller pressekontakt Gunnar Johansen hos Sysselmannen på Svalbard.

Helikopterets taleregistrator og demonterte GPS-enheter blir tatt med til Moskva for analyse.

Ferdsskriveren er foreløpig ikke funnet. Søket etter den fortsetter også.

Forskere

Havarikommisjonen skal granske ulykken med bistand fra russisk havarikommisjon. I tillegg skal Luftfartstilsynet på Svalbard undersøke om den russiske operatøren Convers Avia har brutt luftfartsloven, melder Svalbardposten.

Det står eksplisitt i tillatelsen selskapet fikk fra Luftfartstilsynet 20. desember i fjor at selskapet bare har tillatelse til lokale flyginger for passasjerer og gods i forbindelse med gruveoperasjoner på Svalbard og at selskapet ikke har tillatelse til å fly forskere, turister eller andre.

Tre av dem som var om bord da ulykken skjedde, var forskere fra FGBU – det russiske motsvaret til Norsk Polarinstitutt.