Oselie (14) frå Nordfjordeid vann MGP jr

Oselie var i superfinalen og spenninga om kven som vann heile MGP jr vart utløyst rett før klokka 22 laurdag kveld.

- Kva skjera? Ropte vinnaren rett etter at resultatet var klart.

I fjor vann Vilde og Anna, også dei frå Nordfjord, MGP jr.

MGP junior: Vilde og Anna vann MGP junior 2016 Dei tok i mot trofeet med tårer i auga.

I år vann ei jente fra Nordfjord igjen.

– Vilde er tremenningen min og vi går på same skule også, fortel Oselie til NRK etter finalen.

"Verda vår"

Låta «Verda vår», som handla om flyktningkrisa og at ein ikkje kan la være å bry seg, gjekk rett heim i målgruppa til barnesangkonkurransen i regi av NRK.

– Songen din har ein alvorleg bodskap. Kva handlar den om?

– Den handlar om flyktningar og at vi må ta vare på alle som kjem og ønske dei velkommen. Eg har sjølv vakse opp med flyktningar og kulturen deira og brydd meg veldig om det sidan eg var liten. Då var det naturleg for meg å skrive ein song om det. Eg skreiv den på to dagar. Eg hadde ein norsk tekst som passa fint. Så skreiv eg melodi til og no sit eg her, sa Oselie til NRK etter sigeren.

Med 15.000 tilskodarar i Telenor Arena på Fornebu utanfor Oslo og eit arrangement som ikkje har stått tilbake for den «voksne» Melodi Grand Prix-finalen, konkurrerte ti finalistar om førsteplassen laurdag kveld.

– Eg unner alle å vinne, men det ble meg, seier Oselie Henden før ho syng vinnarlåten ein gang til.

Her kan du sjå alle finalelåtane

Det var tv-sjårane som stemde fram vinnaren av årets MGP jr.

I forkant av finalen i Telenor Arena hadde over 500 nordfjordingar allereie sett sitt preg på hovudstaden, ifølge NRK Sogn og Fjordane.

Eid-ordførar Alfred Bjørlo var blant dei som var i salen laurdag.

Sunnmørsposten snakka med ein stolt Eid-ordførar like før midnatt.

– Det er heilt uverkeleg at vi har vunne ein slik konkurransen to år på rad. Det er enormt høgt nivå i denne konkurransen. Og at Eid skulle gå av med sigeren to år på rad ville nok gitt rimeleg høge odds før konkurransen starta. Vi er trass alt ei ganske lita bygd her i Norge på 6.000 innbyggarar, sa han.

– Kvifor skjer dette to år på rad?

– Eg trur vi har klart å skape eit miljø i kulturskulen dei siste ti åra der barn og unge får høve til å utvikle seg. Dei får, mellom anna ved hjelp av flinke instruktørar i kulturskulen, tidleg lære seg å stå på scene. Eg trur kombinasjonen av Operahuset, gode kulturskulelærarar og eit fantastisk kulturskulemiljø på tvers av alle aldrar, gjer at talent får utvikle seg og blomstre. Og så er vi ei bygd der kulturen er i fokus heile året, ikkje berre gjennom Operahuset, men også gjennom kulturskulen og Malakof, seier Bjørlo. Som ikkje klarer å legge skjul på kor stolt han er.

- Eg er så vanvittig stolt. At Oselie skulle vinne, med den personlege teksten, det var berre heilt utruleg. Nei, dette vitnar om ei jente som er tøff, moden og ærleg, seier Bjørlo.

– Korleis skal dette markerast?

– I morgon (søndag) blir det flagga på Eid. Og så kjem vi til å invitere til ope hus på Operahuset mandag på kveldstid. Då blir det feiring - akkurat slik som i fjor! Lovar Alfred Bjørlo.