Regjeringen foreslår at man kan tjene opp pensjon også i korte arbeidsforhold

Regjeringen foreslår å fjerne dagens regel om at man må være ansatt et sted i tolv måneder for å få pensjon.

Dette er et av forslagene som fremgår i et høringsutkast fra Finansdepartementet, som VG har fått tilgang til, om administreringen av den obligatoriske tjenestepensjon i privat sektor som ble innført i 2006. Ved å fjerne tolvmånedersgrensen vil en ny pensjonsordning være godt tilpasset arbeidstakere med hyppige jobbytter, argumenteres det i utkastet. Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil det gi arbeidsgiverne en kostnadsøkning på 300 millioner kroner, ifølge VG. 800 millioner mindre Departementet foreslår videre at arbeidstakere skal ha rett til å samle sin pensjonskapital på sin egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning. Denne kan enten inngå i arbeidsgivers pensjonsordning, eller opprettes hos en pensjonsleverandør arbeidstaker selv velger. Dette blir i så fall første gang arbeidstakere selv kan bestemme at pensjonspengene skal kunne forvaltes av en annen leverandør enn den arbeidsgiveren har valgt. Ifølge høringsutkastet kan dette forslaget gi inntil 800 millioner kroner i reduserte administrasjonskostnader. – I dialog Under hovedoppgjøret i fjor vår ble LO-tilknyttede Fellesforbundet og NHOs største forbund Norsk Industri enige om å overlate spørsmålet om tjenestepensjon i privat sektor til en utredning i regi av regjeringen og i samarbeid med partene i arbeidslivet. – Vi er i dialog med regjeringen om dette arbeidet, og denne dialogen ønsker vi ikke å ha i mediene, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik til NTB lørdag. Finansdepartementet jobber med forslagene nå. Et endelig forslag vil sendes ut på høring før det eventuelt fremmes for Stortinget. Knappe 1,8 millioner sysselsatte jobber i privat sektor, inkludert offentlige foretak, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).