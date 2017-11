Kollisjon ved Lerstad

Politiet melder klokka 12.10 at det er to biler involvert og at det skal være snakk om en påkjørsel bakfra.

- Nødetatene er på veg til stedet.

Klokka 12.15 melder 110-sentralen at Ålesund brannvesen er ved ulykkesstedet.

Det skal være to personer involvert i ulykka.

- En person kjøres til legevakt for sjekk. Det opprettes sak på forholdet, opplyser politiet klokka 12.41.