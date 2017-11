«Moralen er: skru av tlf når du har aerobic-time»

Det viste seg at nødanropet kom fra et treningssenter.

– Vi er vant til at folk «lommeringer» til oss. Det skjer fort hvis man har mobiltelefonen i lomma uten at tastelåsen er på, sier operasjonsleder ved Sunnmøre politidistrikt, Jon H. Bratland.

Han forklarer at politiet er pliktige til å ta alle nødanrop.

– Som regel ender slike «lommering» med at vi ringer opp igjen og får avklart hva som har skjedd. Men denne gangen fikk vi ikke kontakt, sier Bratland, og legger til:

– Det eneste vi hørte var skrik og skrål og høy bakgrunnsmusikk.

Sendte patrulje

Ifølge Bratland var det ikke mulig for politiet å forstå at personen som ringte befant seg i en gruppetreningstime ved et treningssenter. De fikk derfor lokalisert telefonen og valgte å sende en patrulje.

– Heldigvis fikk vi svar med eieren av mobiltelefonen før vi nådde fram, så det var ikke slik at politiet entret gruppetreningssalen midt i timen. Personen var ikke i nød, understreker Bratland.

Får ikke konsekvenser

Det er første gang operasjonslederen har opplevd å få nødanrop fra en treningstime. Han sier at hendelsen ikke får noen form for konsekvenser for personen som eier telefonen.

– Men moralen er: skru av telefonen hvis du har aerobictime, humrer Bratland, som må le litt av hele opptrinnet.