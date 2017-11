Mopedtur som svir på pungen

Ein mann i 20-åra som er busett i Vågsøy er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til 21 dagar i fengsel for fyllekøyring: Etter ein fest ei laurdagsnatt i oktober sette mannen seg ifølgje dommen på mopeden sin og køyrde heim - sjølv om han var påverka av alkohol.

Ein alkotest kort tid etter at politiet fekk melding om køyringa indikerte ein promille på 1,9, og to blodprøvar tatt seinare på natta viste vidare først 2 og deretter 1,92 i promille.

Medan vitne har fortalt at dei er sikre på at det var mannen dei såg køyre moped - mellom anna fordi han køyrde utan hjelm og fordi dei såg mopeden stoppe utanfor bustaden til mannen, har mannen sjølv nekta for å ha køyrt. I retten forklarte han tvert om at han gjekk heim frå fest saman med foreldra sine, og når det gjeld mopeden politiet meiner han skal ha køyrt med, hevda han at denne var punktert og ikkje i køyrbar stand.

Men retten har altså ikkje festa lit til mannen si forklaring. I tillegg til fengsel er mannen dømt til å betale ei bot på 49.000 kroner, samt 7.000 kroner i sakskostnader. Han er også frådømt retten til å køyre motorvogn i to år, og må opp til full ny førarprøve for å få att denne.