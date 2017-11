Katastrofeøving i Volda

Målsettinga er å øve på massetilstrøyming av pasientar.

Scenariet er ei stor ulykke som fører til massetilstrøyming av skadde til Volda sjukehus, melder helseføretaket i ei pressemelding.

Om lag 20 einingar ved sjukehuset deltek med alt frå akuttmottak, intensiv og sengepostar til drift og eigedom.

Øvinga går føre seg mellom klokka 10 og 13.

– Vi arrangerer fullskalaøving ved eitt av sjukehusa i helseføretaket kvart år. No er det Volda sjukehus sin tur. Dette gjer vi for å oppdatere planverket vårt og trene samhandlinga slik at vi er godt førebudd om ei større ulykke skulle inntreffe, seier beredskapsleiar i Helse Møre og Romsdal, Hans Olav Ose.

Elevar og studentar frå Ørsta og Volda deltek også i øvinga.