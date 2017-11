Venter historisk lave flybillettpriser – men ikke i Norge

Neste år ventes de billigste flybillettene noensinne i Europa på grunn av økt flykapasitet hos lavkostnadsselskapene, skriver Nettavisen.

Men Hans-Jørgen Elnæs, luftfartsrådgiver i WinAir, tror ikke nordmenn vil merke noe særlig til prisfesten. Grunnen er flypassasjeravgiften som gjør Norge lite attraktiv for billigselskapene.

– En avgift på 80 kroner slår hardt for et lavprisselskap. Når man også tar høyde for at Norge er langt nord, slik at det er langt å fly, blir det en god del negative faktorer som taler imot at lavprisselskapene legger de nye rutene sine hit, sier Elnæs.

(©NTB)