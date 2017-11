Lenger fengsling for våpensiktet

Mannen ble pågrepet i midten av oktober, og politiet tok da beslag i nærmere 300 fullverdige våpen. Mannens forsvarer, Håkon Rasmussen, har tidligere sagt til Sunnmørsposten at mannen erkjenner straffskyld for ulovlig oppbevaring av våpen. Mannen skal være lidenskapelig våpensamler.

Slik ble han avslørt: Slik bygde han opp et arsenal med 300 våpen Ved å importere våpendeler, og sette disse sammen, kunne sunnmøringen bygge seg opp et enormt våpenarsenal i hjemmet.

I kjennelsen fredag mener retten at fortsatt varetektfengsling i to uker ikke er et uforheldsmessig inngrep. Retten tar ikke til følge en anmodning fra politiet om at kjennelsen ikke kan gjengis offentlig. «Retten tar ikke politiets anmodning til følge, under henvisning til at politiet allerede selv har omtalt saken i media og at det i kjennelsen ikke fremkommer opplysninger som ikke allerede er kjent», heter det i kjennelsen.