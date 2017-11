Tiltale: Hadde ladd rifle stående på soverommet

En mann i 60-åra er tiltalt for å i fjor ha oppbevart ei rifle i hjemmet sitt i Ålesund til tross for at våpenkortet ble inndratt i 2014.

Mannen er også tiltalt etter våpenloven med forskrift som krever sikker oppbevaring.

– Riflen ble oppbevart stående inntil en vegg på siktedes soverom. Våpenet var ladd med én patron i kammeret og fire i magasinet, står det i tiltalen.

Det er ikke kjent om mannen erkjenner straffskyld for forholdene. Saka skal opp i Sunnmøre tingrett på nyåret.