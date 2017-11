Vil byggje krykkje-hyller

Coast Seafood ser at hekkande krykkjer ikkje let seg kombinere med matproduksjon hos dotterbedrifta Måløy Seafood.

Difor ønskjer dei å flytta fuglane på ein skånsam måte og meiner løysinga er å byggje reirhyller under Måløybrua, skriv Fjordenes Tidende.

– I første omgang er vi i dialog med Statens vegvesen for å få sette opp 50 reirhyller på brupilarane. Om desse blir etablerte, ser vi føre oss at vi kan flytte fuglane vidare utover mot Moldøen. Då får vi dytta dei lenger vekk frå Måløy Seafood og dei som driv verksemder under brua i Måløy, seier fiskeribiolog Per Otto Hjertnes i selskapet Lutra AS.

Hjertnes trur reirhyllene kan bli ein turistattraksjon.

Han samarbeider med Coast Seafood om fleire prosjekt, skriv avisa.