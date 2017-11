Flere bråkmakere ute i natt

I 03.30-tiden fikk politiets operasjonssentral melding om 6-7 personer som sloss ved Shell i Ørsta.

Situasjonen roet seg fort, men to menn og ei kvinne ble anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Foranledningen for hendelsen er ikke kjent, sier vakthavende operasjonsleder til smp.no.

Ålesund

Allerede klokka 23 lørdag kveld tikket det inn mange meldinger om en mann som «ropte og skreik» i Ålesund sentrum, ifølge politiet.

Personen viste seg å være beruset og aggressiv. Politiet kjørte derfor vedkommende til legevakta for en sjekk av tilstanden.

Noen minutter senere, klokka 23.10, kom det inn en melding om en vanskelig gjest på et utested i sentrum. Denne personen ble tatt med til arresten.

– Det har vært litt fyll og krangling i hele fylket, men ingen alvorlige hendelser, sier vakthavende operatør til smp.no.

Ved 03-tiden ble to menn i 20-årene bortvist og anmeldt for ordensforstyrrelse etter bråk ved et utested i Ålesund sentrum.

Klager på musikk

I Volda ble det meldt om full fest i et hus med studenter. Da hadde klokka rukket å bli 00.17, og politiet påla deltakerne om å dempe festen.

I Ørsta sentrum kom det inn klager på støy i form av høy musikk fra bil. Bilene hadde forlatt stedet før politiets ankomst.