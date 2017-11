Sonet trippel straff – får ikke erstatning

Statens sivilrettsforvaltning avslår sjåførens krav om erstatning, selv om mannen har sittet tre ganger lenger i fengsel enn det han ble dømt til av Sunnmøre tingrett.

Det melder TV2.

Mistet styringen

30. juli i fjor kom sjåføren kjørende ned fra Trollstigen i retning Valldal. Ved Grønning kolliderte bussen med en møtende personbil. Det resulterte i at styresnekka på bussen ble ødelagt. Bussen veltet og landet på taket i grøfta.

41 passasjerer, i tillegg til guide og to sjåfører, var om bord i bussen.

Én passasjer omkom og 14 andre ble sendt til sjukehus.

Satt fengslet 90 dager - dømt til 30

I påvente av at rettssaka skulle opp for Sunnmøre tingrett, satt mannen 90 dager i varetekt.

Påtalemyndigheten tok ut tiltale mot bussjåføren, for brudd på vegtrafikkloven og uaktsomt drap.

Mannen ble dømt til 30 dager fengsel for uforsiktig kjøring, men frifunnet for uaktsomt drap.

– Statens sivilrettsforvaltning har avslått sjåførens krav om erstatning, og begrunner det med at sjåføren tok en risiko da han ikke avpasset farten etter forholdene, skriver TV2.

Smalere veg

Eksperter beregnet at sjåføren kjørte 57 km/t i 80-sona på stedet. Statens havarikommisjon har i sin rapport slått fast at veibredden plutselig ble smalere uten varsling for trafikantene.

– Den faktiske veibredden på kollisjonsstedet var 4,75 meter etter å ha blitt snevret inn fra 5,4 meter ca. 40 meter fra treffpunktet i retningen bussen kom fra. Dette var ikke varslet for trafikantene, og SHT mener at dette bidro til at sammenstøtet inntraff, heter det i rapporten.

Personbilen som kom imot skal ha holdt 0-15 km/t.

Les mer om ulykka her.

– Tok risiko

– På tross av at det med kravstillers kjøring ikke var påregnelig med en dødsulykke, anser Statens sivilrettsforvaltning at kravstiller (sjåføren) har tatt en risiko ved ikke å avpasse farten etter forholdene. Statens sivilrettsforvaltning anser at forholdet kravstiller er dømt for må anses som en mistankepådragende atferd også for uaktsom forvoldelse av død, heter det i avslaget på erstatning, ifølge TV2.

Forsvarer Erling Flisnes sier til TV2 at han ikke har konferert med sin klient etter avgjørelsen i sivilrettsforvaltningen, og av den grunn ikke kan kommentere avslaget.

– Bilbelte kunne begrenset skader

Statens havarikommisjon har imidlertid også slått fast at passasjeren som døde, og en av de alvorlig skadde, ikke brukte bilbelte da ulykka skjedde.

Kommisjonen mener at bilbelte kunne ha begrenset det alvorlige skadeomfanget.