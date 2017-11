Bil delt i to etter krasj på glatt føre

To personar er brakt til sjukehus med luftambulanse etter ein kollisjon på E39 i Ørsta tidleg måndag. Alle naudetatane rykka ut til ulukka som skal ha skjedd sør for Barstadvik, melder augevitne på staden.

Ved 11-tida var det ikkje kome opplysningar om skadeomfanget til dei skadde.

Bil delt i to

Den eine av bilane skal ha blitt delt i to, opplyser både augevitne og politiet.

Politiet har førebels få opplysningar om korleis ulukka skjedde.

Politiet har fått opplyst at vegen er stengt inntil vidare. Vegvesenet anbefaler omkøyring via fylkesveg 61 (sjå vegmeldingar under)

Ifølgje bilistar på staden hadde nokre bilar begynt å få sleppe forbi ved 10.30-tida. Ein time etterpå skal det framleis ha vore ein del bilar på Festøya som ikkje kom seg med på ferja.

Glatt føre fleire stader

Det skal vere tidvis glatt føre med slaps på vegen der ulukka skjedde, ifølgje bilistar.

Operasjonsleiar Tor-André Gram Franck hos politiet i Møre og Romsdal fortel at dei har fått melding om ei rekke ulukker på vegane tidleg måndag.

– Bilistar må avpasse farta etter forholda. Og om du er utrusta med sommerdekk no, så bør ein vurdere nøye om det er rett køyre ut på vegane, seier han til smp.no.

Krasj og utforkøyring

I tillegg til fleire utforkøyringar og ulukkar, har politiet fått melding om underkjølt regn på E39 i Brusdalen.

I Valldall måtte ein person til legevakt etter ein kollisjon mellom to bilar, og lom lag på ssame tid blei det meldt om ein bil som hadde køyrt utfor vegen ved Valle i Skodje.

Også lengre nord i fylket skjedde fleire uhell i trafikken tidleg måndag, melder politiet i Møre og Romsdal via sin Twitter-konto.

