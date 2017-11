Helse- og velferdsprisen til Borgund Dyreklubb

Helse- og velferdsutvalget i Ålesund har vedtatt å tildele helse- og velferdsprisen 2017 til Borgund Dyreklubb.

- Klubben får prisen blant annet fordi de i omtrent 50 år har hatt stor betydning for barn, unge og eldre, heter det i ei pressemelding.

- Klubbens aktivitet har skapt mye glede og lærdom for store og små. Et meiningsfylt og festlig opplevelsessenter, ikke minst for barnefamilier, og likeledes et meiningsfylt aktivitetstiltak for ungdom. Mye godt arbeid har vært nedlagt i klubben og aktiviteten er fortsatt høy og spennende, heter det videre fra utvalget.