Miljøprisen til Plastfritt Giske

Regional- og næringsutvalget har vedtatt å gi Miljøprisen 2017 til den frivillige organisasjonen Plastfritt Giske.

Organisasjonen arbeider for et plastfritt hav, og organiserer både ryddedugnad og andre aksjoner for å holde fjøra fri for søppel.

- Initiativtakerene på Giske har engasjert store og små og har fått med seg både skole og bibliotek på laget, heter det i ei pressemelding fra fylkeskommunen.