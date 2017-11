10.000 ut i politisk streik mot bemanningsbyråer

Fjorten forbund, et tjuetall fagforeninger og en lang rekke klubber over hele landet støtter opp om streiken, som starter klokken 13 og varer til arbeidsdagens slutt onsdag.

– Vi opplever en enorm støtte og sympati for kravet vårt, sier organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Fellesforbundet til NTB. Fellesforbundet er ett av i alt åtte forbund og foreninger som står bak streiken.

Han understreker at publikum vil ikke bli berørt av streiken i løpet av timene den pågår.

Mot løsarbeidersamfunn

De streikende krever et forbud mot bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden for å få bukt med den stadig økende andelen midlertidige ansatte i byggebransjen i dette området. En kartlegging Fellesforbundet har gjennomført viste at på 59 byggeplasser i Oslo og Akershus var hele 73 bemanningsforetak representert.

– Innleie på byggeplassene har blitt så omfattende at vi er på full fart tilbake til et løsarbeidersamfunn. Rettigheter som vi har brukt over hundre år på å bygge opp i Norge, er nå på vei til å bli revet ned, sier Ullmann.

Arbeidsmiljøloven åpner for «å forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det». De streikende foreningene mener det punktet for lengst er nådd i Oslofjordregionen.

– Problemet er størst i denne regionen, men forbudet trengs over hele landet, fordi utviklingen undergraver forutsigbarheten til arbeidsfolk alle steder. Men dette er en start, sier Ullmann.

Håper på KrF

Både SV, Rødt og Arbeiderpartiet har kommet med ulike forslag knyttet til forbud mot innleie av arbeidere. Rødt krever innføring av et midlertidig forbud mot innleie av bygningsarbeidere i Oslofjordområdet nå, mens Arbeiderpartiet ber regjeringen utrede med sikte på å innføre et forbud mot innleie begrenset til enten de mest utsatte geografiske områdene eller de mest utsatte bransjene. SV går lengst og ønsker forbud mot bemanningsbyråer i alle bransjer i hele landet. Senterpartiet har varslet støtte til Ap og Rødts forslag, skriver FriFagbevegelse.

KrF har foreløpig ikke tatt stilling til forslagene. Ullmann mener partiet, som har familiepolitikk og kampen mot barnefattigdom som sine kjernesaker, nå må kjenne sin besøkelsestid.

– Få ting er så viktig for familiene som at mor og far har faste ansettelser og forutsigbarhet. Det er en forutsetning for å få lån i bank til bolig, og det gir forutsigbarhet for nå man skal på jobb og når man kan ha ferie.

Nei til forbud

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sa i Stortingets spørretime onsdag at hun er bekymret for bruken av innleie i deler av norsk arbeidsliv, men at hun mener det er feil å forby innleie.

– Det vil innebære at bedriftene må være topp bemannet hele tiden, som om ordrebøkene hele tiden er fulle. Eller så må de si opp folk i stille perioder, og det synes jeg heller ikke er en god løsning, uttalte Hauglie.

Regjeringen la i sommer fram tre høringsforslag for å regulere bruken av midlertidige og skal snart legge fram sine endelige forslag for Stortinget. Der foreslås det blant annet å innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer, og en presisering av begrepet «fast ansettelse» i loven, blant annet for å sørge for at fast ansatte får lønn mellom oppdrag.

Ullmann sier han mener regjeringens forslag ikke er godt nok fordi det fortsatt vil tillate midlertidige ansettelser i byggebransjen.

(©NTB)