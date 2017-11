Nå er norsk fenalår i samme klasse som Champagne og Parmaskinke

– En merkedag for norsk landbruk og jeg gratulerer ambisiøse fenalårprodusenter som nå virkelig kan vise franske forbrukere at de er i eliteklassen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Han var til stede i Paris da produsentsammenslutningen "Fenalår fra Norge" fikk overrakt bevis for at de nå kan bruke EUs PGI-merket på sine produkter.

- Dette er enormt viktig for den eksportsatsingen vi har i ulike EU-land og i Paris og Frankrike spesielt. Vi har ventet i to år på å kunne sette EUs logo på de franske fenalårpakkene. Vi vet fra ulike franske forbrukerundersøkelser at denne lille blå og gule logoen nesten er en forutsetning for å nå fram til den kjøpesterke forbrukeren. Skal vi konkurrere mot parmaskinke og serranoskinke i kjøttdisken hos delikatessebutikkene i Paris, er dette gull verdt, sier Per Berg, leder for produsentsammenslutningen Fenalår fra Norge.

Fenalår

Helt siden 2015 har” Fenalår fra Norge” jobbet med å få innpass på det franske markedet. Godt hjulpet av eksportstøtte fra Landbruks- og matdepartementet. Salget har krøpet jevnt og trutt oppover, til 300 kilo i 2016 til nærmere 900 kilo i 2017. Dette tilsvarer ca. 15.000 60-grams fenalårpakker. “Fenalår fra Norge” skiller seg ut fra andre fenalårprodukter med krav i forskrifts form til lavere saltinnhold, lengre modningstid og utvalgt norsk råvare.

- Vi har skyndet oss sakte, sier Svein Andreassen som representerer Grilstad og Tind Spekevarer i produsentsammenslutningen.

- Vi har inngått intensjonsavtaler, utviklet felles pakkedesign og en 60-grams pakke for det franske markedet. Og ventet på å få godkjent bruk av den franske logoen. Nå som det er på plass er det fullt trøkk fra vår side på Frankrike som marked. I dag skriver vi under to salgsavtaler med franske Meat Me og Comptoir Des Chefs, og første milepæl er førjulssalget i Paris, sier Andreassen.

Champagne

PGI–merker viser at et produkt har beskyttet juridisk status a lá champagne fra Champagne. Produktene er dermed vernet mot etterlikninger, kopier, urettmessig bruk osv. Kun Champagne fra Champagne får kalles og selges som champagne. PGI er altså en juridisk beskyttelse i hele EU av nasjonale, regionale og lokale matskatter.

Merket garanterer en særegen kvalitet knyttet til det gitte geografiske området. Kjente PGI-produkt: Parmaskinke fra Parma, Roquefort, parmesan