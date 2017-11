Nå kan du bli siviløkonom i Ålesund

NTNU-styret vedtok nylig endringene for masterprogrammet i Ålesund. Professor og studieprogramleder Øyvind Helgesen har jobbet med omleggingen over tid.

– Tittelen siviløkonom er ettertraktet blant økonomistudenter, og det betyr mye å kunne tilby denne utdanningen i Ålesund. Det gjør det mulig for våre egne studenter å fullføre en siviløkonomutdanning her, og det vil bidra til å gjøre Ålesund enda mer attraktiv som studiested, sier Helgesen.

Endringene medfører flere økonomifag, en ny spesialisering i innovasjon og entreprenørskap, og større vekt på tverrfaglighet i utdanningen.

– Fremtidsrettet og attraktiv

NTNU har nylig etablert et forskningssamarbeid med Sparebanken Møre innen områdene innovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi. Dette skal bidra til at masterstudentene blir mer involvert i forskningen og at utdanningen får en forsterket teknologisk profil.

– Vi vil først av alt gratulere NTNU med det nye siviløkonomtilbudet. Sparebanken Møre og NTNU i Ålesund har hatt et tett og godt samarbeid gjennom en årrekke, og samarbeidet er nå ytterligere forsterket med en felles satsing på forskning i skjæringspunktet mellom økonomi og teknologi. Dette vil gjøre siviløkonomgraden fremtidsrettet og attraktiv, sier leder for seksjon Organisasjonsutvikling i Sparebanken Møre, Kjetil Hauge.

Studieprogrammet starter i august 2018 og de første siviløkonomer vil bli uteksaminert fra NTNU i Ålesund i juni 2020.