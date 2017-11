Avisa forsinka til flere abonnenter

- Vi gikk over til det nye systemet fra og med onsdagsavisa, slik at dagens avis er den andre som sendes ut etter omlegginga, forteller Runar Vegsund og Geir Follestad, henholdsvis salgssjef for privatmarkedet i avisa og daglig leder for Nordvest Distribusjon.

- De første avvika blei oppdaga onsdag, og store deler av dagen gikk med til feilretting. Men i dag har det åpenbart seg nye avvik, sier Follestad – og utdyper:

- Det ser ut til at en del av de avisene som skal leveres ut av Posten, ikke kommer til rett distribusjonsterminal.

- For eksempel vet vi at aviser som skulle til Nordøyane og Vestnes har havna på Fiskå, og det er også problemer med avisene Posten skulle ha levert ut til Sykkylven, Stranda og Hellesylt, sier Vegsund.

Her kan du lese dagens avis som PDF

- Har dere oversikt over hvor mange abonnenter det er som omfattes av dette?

- Nei, men det som er klart er at det vil være en del kunder som vil få avisa en dag seinere enn normalt, sier duoen.

- Posten har meldt inn mange av avvika selv. Likevel vil vi gjerne at de som skulle ha fått avisa via Posten i dag, men som opplever at den ikke dukker opp, tar kontakt med kundesenteret vårt, slik at vi får registrert det, legges det til.