Rapport: Nerlandsøybrua er trygg

Rapporten som blei bestilt av fylkestinget i juni i år viser at Nerlandsøybrua er trygg å bruke. I arbeidet med rapporten som no er klar, er det gjort nye undersøkingar og ein har henta inn dokumentasjon frå då brua blei bygd.

– Du kan trygt køyre over Nerlandsøybrua slik som den er i dag. Vi vil no finne den beste framtidige løysinga for å krysse fjorden over til Nerlandsøya, seier samferdselssjef Arild Fuglseth i ei pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Den dårlege tilstanden til Nerlandsøybrua har vore ein gjengangar i media og offentleg forvalting i fleire år. Snart skal det takast stilling til kva som skal gjerast med kryssinga av fjorden på staden.

Ei utgreiing frå Statens vegvesen skal vise omfanget og kostnader for ulike alternativ og saka blir lagt fram for politisk behandling i mars neste år.

Rapporten frå Dr. Techn. Olav Olsen skisserer tre ulike alternativ for vedlikehald: