Set inn ekstra ferje på Hareid - Sulesund

Ifølgje ei pressemelding frå Statens vegvesen vil E39 tidlegast opne torsdag ettermiddag, etter at det gjekk eit steinskred gikk over vegen på Rjåneset.

– Vi tek ut ei ferje frå Festøy-Solavåg og flyttar til Hareid - Sulesund. Då blir det kvartersavgangar på Hareid - Sulesund, opplyser prosjektleiar Odd-Einar Hjellen i Statens vegvesen til smp.no torsdag formiddag.

Fire ferjer

For å ta unna trafikken på Hareid - Sulesund blir det altså sett inn ei ekstra ferje. Dermed vil fire ferjer trafikkere dette sambandet. Og ifølgje Hjellen blir det avgang kvart kvarter. Noko meir er det ikkje plass til.

Omkøyring er via ferjesambandet Hareid-Sulesund. Smp.no har meldt at det er lange køar for å kome med ferjene torsdag morgon.

Ifølgje Hjellen er geolog frå vegvesenet på veg til rasstaden torsdag formiddag.

Berre ei ferje på Festøya

Som følgje av situasjonen blir sambandet Festøy - Solavåg frå klokka 11.25 berre utført av ei ferje. Det blir berre A ruta som går.

B-ferja vert flytta til sambandet mellom Hareid og Sulesund grunna stengd E39 og stor trafikk mellom Hareid og Sulesund, ifølgje pressemelding.