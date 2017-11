Frostating lagmannsrett

Reduserer straffa for overgrepsdømt stefar

Mens tingretten dømte mannen til fire og et halvt års fengsel, har lagmannsretten øka strafferabatten mannen får for å ha innrømma overgrepa, med det til resultat at straffa er redusert med et halvt år.

En mann i 40-åra er i Frostating langmannsrett dømt til fengsel i fire år for omfattende overgrep mot stedattera si, melder NRK Møre og Romsdal. Lagmannsretten finner det bevist at mannen har forgrepet seg på jenta minst 250 ganger i tida fra hun var ti til hun var femten år. Da saka var oppe i Søre Sunnmøre tingrett i april ble mannen dømt til fengsel i fire år og seks måneder. Også der fikk mannen strafferabatt for å ha innrømma det han var tiltalt for, men i dommen i ankesaka er fradraget i straff for å ha tilstått altså øka: Sammenligna med dommen i tingretten er straffa redusert med et halvt år, til fire års fengsel.

Dømd for overgrep mot stedotter Ein mann er i Søre Sunnmøre dømd til fengsel i fire år og seks månader for overgrep mot sin eigen stedotter. Overgrepa starta då jenta var ti år. Mer å lese på Sunnmørsposten: Leses nå