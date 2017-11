Bråk i Volda

Ein person vart brakt til legevakta i ambulanse, etter at fleire personar var blanda inn i slåsting i sentrum natt til søndag i Volda sentrum. Nokre timar før sørga politiet for å vise bort to personar frå sentrum i Volda, etter at dei hadde laga kvalme på ein utestad.

Tidleg laurdag kveld, rundt klokka 18, vart ein bil stolen i Volda sentrum. Bilen kom til rette seinare på kvelden.

Promille

På Sunnmøre vart to bilførarar tatt med promille. Ein bilførar er sikta for promillekøyring etter at han køyrde av vegen på Moltustranda. Også på Åsestranda i Ålesund vart ein bilførar stoppa og blir sikta for køyring i rusa tilstand.