Uværet «Urd» begynte å ta seg opp på Sunnmøre søndag ettermiddag og kveld. Det rusket godt i kyststrøkene i natt da lavtrykkssenteret satte kursen innover mot land, men den sterkeste vinden bli å finne utover dagen mandag. Aller verst blir det sør for Stad utover kvelden mandag.

Når vi snakker med statsmeteorolog Frode Hassel når klokka passerer 18.30, kan han bekrefte at det er stille før stormen på Sunnmøre, men det aller verste slipper vi unna.

– For Ålesund og Vigra var det laber bris for en time siden. Nå er det liten til stiv kuling med 18 meter i sekundet, så det er den veien det går. Det blir ikke ekstremt, men det kan bli liten storm utsatte steder på Sunnmøre, sier Hassel.

Vinden på Sunnmøre skal være på sitt kraftigste fra omtrent 19.30, og vil være det i to til tre timer.

For Nordfjord-regionen stiller det hele seg annerledes.

– Nå har vinden dreid seg mot nordvest, mens det tidligere var vest. De har hatt en del problemer med vestlig vind tidligere. Den er kanskje på sitt kraftigste nå, og vil gå nedover mot stiv kuling og kuling utover kvelden. Den kraftige vinden vil vare i et par-tre timer, så det varer ikke veldig lenge, sier Hassel.

Like ille

Tidligere i dag fortalte meteorolog Matilda Hallerstig at det kunne bli like ille mandag kveld som det var sent søndag.

Ekstremvær - når været truer liv og verdier Uvær får navn når når vinden, vannstanden, nedbøren eller skredfaren er så stor at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt.

Været skal berøre et stort område, for eksempel et fylke.

Offentlige myndigheter (redningssentraler, politi, beredskapsansvarlige i berørte fylker og kommuner, veimyndigheter osv.) får varsel om den kommende hendelsen gjennom egne kanaler.

Navnet på ekstremværet fastsettes ut i fra en liste hvor det finnes både gutte- og jentenavn. Dette skal lette kommunikasjonen, slik at ikke misforståelser oppstår.

Kilde: Met.no

Solavågen-Festøya: Teknisk svikt på A-ferja så lenge det er dårlig vær Siden 10.54 i mandag formiddag har sambandet kun vært trafikkert av b-ferja.

Fylkesveg 63 mellom Geiranger og Eidsdal stenges mandag kveld kl. 20 grunna været. Ny vurdering gjøres tirsdag klokka 10.

På sine hjemmesider melder Norled at Nordøyruta er innstilt 2. juledag. Hareideidruta (hurtigbåt) er også innstilt.

Les også: 110-sentralens tips til hvordan forberede seg på uværet

Mandag formiddag er det sørvest full og periodevis sterk storm på kysten. Det er ventet lokalt mye nedbør, helt oppmot 100 millimeter i løpet av 36 timer gjennom 1. og 2. juledag. I Ålesund er det mandag formiddag omtrent 19 sekundmeter vint fra sørvest, og lesere melder om frisk vind i Ulsteinvik med kast på 29,3 m/s.

Gløym kvit jul, «Urd» er her Straumbrot i Geiranger

- Blir det verre?

- Det blir i hvert fall like ille som i går kveld, og kanskje verre når selve lavtrykkssenteret treffer Møre og Romsdal, sier Hallerstig.

Lurt å sikre eiendeler

Hun forteller at vinden som søndag kom fra sørvest mandag har dreid til nordvestlig liten storm som står rett på inn mot kysten. Etter Beauforts skala er liten storm vindstyrke mellom 20,8 og 24,4 m/s, noe som tilsvarer en fart på 75-86 km/t. Svaiende trær, greiner som brekker og små skader på bygninger karakteriserer dette været.

Nå kommer Urd: - Lad satelittelefonen, finn fram aggregatet og knyt fast hagemøblene En forsmak på ekstremværet Urd treffer kysten av Møre og Romsdal søndag kveld. Fylkesmannen og 110-sentralen er blant dem som er ute og oppfordrer folk til å forberede seg.

- Vi kan vente vindstyrke opp mot 30 m/s og bølger opp mot ti meter utafor kysten av Møre og Romsdal, forteller meteorologen.

I perioder kan man altså vente full og sterk storm med hastighet over 100 km/t.

Jo lenger sør, desto verre

Søndag gjorde meteorologene det klart at aller verst vær fikk Hordaland og Rogaland, men Hallerstig sier mandag at Stad vil også få merke på ekstremværet «Urd».

- Rundt Stad kan det bli opp mot 45 m/s i kastene, hvilket kvalifiserer til orkan. I middelvinden er det ventet full storm, sier hun.

Bølgehøyden ventes å ligge rundt 10-13 meter og kan komme helt opp i 25 meter ved Stad.

- Også områdene nord for Stad vil merke godt at det blåser opp i tretida mandag. Urd kommer i full styrke fra sekstida og vil holde på utover kvelden.

Hun vil dabbe av utover kvelden, anslagsvis i 21-22-tida, sier meteorologen, som anbefaler folk som har eiendele i fjøra om å sikre disse i tide.

- Det blir høy vannstand og mye bølger, særlig for dem som bor i nærheten av Stad, advarer Hallerstig.

Les også: Økt fare for jord- og flomskred i Møre og Romsdal

Rapporterer fra leserne (mandag ettermiddag/tidlig kveld)

Bårdnes, Tomrefjord mot Fiksdal: Stilt og fint, litt regn

Valderøya: Blåser kraftig ved kaia

Stranda: Er og har vært vindstille - ikke merka noe uvær!

Vegsund: Stille, litt vanlig vind

Sjøholt: Kald vind og snø. Ille natt til mandag med lyn, torden og smell fra taklampa

Ikornes: Ikke merka noe spesielt. Torden og lyn tidlig mandag.

Valldalen: Vindstille og masse snø!

Bondalen: Fredelig enn så lenge

Longva: Frisk vind

Leikong-Ulsteinvik: Byger og kreftig blest

Ålesund: Regn, kraftig vind i perioder særlig i høyden og ved kysten, mye lyn og tordan natt til mandag

Sæbøneset: Bles litt, snøv. Storm natt til mandag

Strandadalen, Fjørstad: Vinden høres og man kjenner det i huset i kastene. Det er tydelig på snøen at det har blåst i natt!

Eidså: Kraftige rykke, men det blåser ikke like mye hele tida. Regn og hagl

Glomset: Konstant svak bris, og plutselig tar vinden skikkelig i

Sulesund: Ruskete!

Tjørvåg: Regn/sludd/hagl med sterke vindkast innimellom. Grått og trist. Lyn og torden tidligere mandag

Dyrkorn : Ruskevær.

Vatne, Ørsta: Godt og luftig i natt, litt torevér. Roleg just nu, mest kastevind

Hornindal klokka 18.35. 2. juledag: Her har ikkje vore eit vindpust i

heile dag, skriv ein lesar.

Tresfjord: Liten bris og regn. Har vært stille og fint tidligere idag. - Stryk den; no tek vinden seg opp her! Kjenne kasta i huset.

VIL DU GI OSS RAPPORT OM VÆRET DER DU ER? Send tekst/bilde til internett@smp.no!