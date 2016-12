«Kom hjem»

Har alltids trivdes i Ålesund

Christoffer Tryggestad Ryste (20)

Hjemsted: Ålesund

Studie: Internasjonal markedsføring (bachelor) ved Handelshøyskolen BI i Bergen. Jeg er født og oppvokst i Ålesund, og etter mine 19 første år i byen har jeg fått et inntrykk av at byen byr på gode muligheter innenfor business og har et marked innenfor blant annet eksport og import som for meg personlig kan virke veldig interessant. I tillegg til dette og sunnmøringenes velkjente mentalitet er Ålesund en by jeg alltid har trivdes i og en by jeg kan unne mange å vokse opp i! At jeg vil komme til å flytte tilbake er fortsatt veldig uvisst og man vet aldri hva som kan skje videre. Men om muligheten skulle by seg skal man ikke se bort i fra at dette kan skje.

Avhenger av jobb

Kristin Erstad Remvik (20)

Hjemsted: Ålesund

Studie: rettsvitenskap (master) ved Universitetet i Oslo Jeg er ikke fremmed for tanken å en gang flytte tilbake til Ålesund etter fullført studie. Jeg trives godt i Oslo, men Ålesund er tross alt hjemme. Der har jeg familie, natur og vante omgivelser. Det er likevel veldig vanskelig å si noe om hva jeg tenker fem år fra nå. Mye vil likevel sikkert avhenge av hva jeg ønsker å jobbe med, og hvilke muligheter jeg har til det i Ålesund.

Vakre Sunnmøre

Audun Grøtta Giske (23)

Hjemsted: Giske

Studie: Lektorutdanning innen realfag, matematikk og fysikk ved NTNU i Trondheim Jeg kunne absolutt tenke meg å flytte tilbake til Sunnmøre etter fullførte studier. Først og fremst fordi det blir nært familie og venner, men etter å ha vært de fleste steder i Norges land kan jeg si at Sunnmøre uten tvil er et av Norges desidert vakreste steder. Det i seg selv er grunn nok til å flytte tilbake. Det andre er at det vil alltid være behov for lærere, spesielt nå som det er mangel på realfagslærere, burde det ikke være et stort problem å få seg jobb.

Etablere familie

Jon Åge Giske Andersen (21)

Hjemsted: Giske

Studie: Statsvitenskap (bachelor) ved Universitet i Oslo På sikt vil jeg nok flytte hjem, enten til Giske eller til Sunnmøre generelt. Jeg er hjemmekjær og tenker at når jeg i fremtiden skal etablere familie så vil jeg gi barna mine den samme oppveksten jeg hadde, med fjell- og fjøreturer, frie og trygge omgivelser og muligheter man ikke har i Oslo sentrum. Det er klart det ikke vil være like lett å finne jobb som er relevant for utdannelsen min der, men Sunnmøre er en region i vekst, så det vil nok være muligheter der for de som er villige til å jobbe for det.

Gleder seg allerede

Svein Hanken (21)

Hjemsted: Ålesund

Studie: Økonomi og administrasjon (bachelor) ved Norges handelshøyskole i Bergen Jeg gleder meg allerede til å flytte hjem til Sunnmøre. Det har jeg hatt lyst til siden jeg flyttet for å studere, og den lysten blir ikke mindre i det hele tatt. Det er noe spesielt ved det å være i Ålesund, og næringslivet der byr på store muligheter for å finne drømmejobben. Også er luften friskere der!

Bredere utvalg i Oslo

Tone Hafsås (20)

Hjemsted: Ålesund

Studie: Medievitenskap (bachelor) ved Universitetet i Oslo Jeg er usikker på om jeg kommer til å flytte tilbake til Ålesund etter studiene. På den ene siden er det jo der jeg har mesteparten av familien min, men samtidig har man flere arbeidsmuligheter i Oslo. Jeg vet ikke hva jeg kommer til å ende opp med å jobbe som, men føler at utvalget her i Oslo er bredere.

Vil utforske utlandet

Amanda Klara Georgiadis Tenfjord (19)

Hjemsted: Tenfjord

Studie: Medisin (6 årig profesjonsstudium) ved NTNU i Trondheim. Jeg tviler på at jeg flytter tilbake til Sunnmøre rett etter studiene. Jeg elsker naturen og menneskene der, men jeg kan tenke meg å utforske utlandet før jeg flytter hjem igjen. Men jeg kan absolutt tenke meg å komme tilbake til Sunnmøre senere i livet.

– Eg ser ikkje heilt føre meg å flytte tilbake til heimbygda

Elisabeth Overvoll Hole (23)

Hjemsted: Stranda

Studie: Psykologi (6-årig profesjonstudie) ved NTNU i Trondheim Det er vanskeleg å seie kvar eg endar opp etter endt studie. Eg ser ikkje heilt føre meg å flytte tilbake til heimbygda Stranda. Det heng saman med at eg ikkje ynskjer å arbeide i yrke som psykolog på ein liten stad. Sunnmøre derimot, kan nok ikkje utelukkast, sjølv om eg trives veldig godt i studiebyen min, Trondheim. Samstundes har eg eit lite ynskje om både å ta spesialisering, og forelese på universitetet ved sidan av den kliniske delen av yrket. Men kvar eg til slutt endar, er det nok fleire faktorar som vil avgjere. Sunnmøre og heimbygda Stranda, samt det som er å by på der av fjell og natur, er heilt klart eit sakn. Difor er det alltid godt å vende tilbake dit når ein treng eit avbrekk i ein travel studiekvardag.

Tror ikke hun flytter tilbake

Evelyn Justus (20)

Hjemsted: Ålesund

Studie: Spansk og latinamerikanskstudier (bachelor) ved Universitetet i Bergen. Jeg tror ikke jeg kommer til å flytte tilbake. Jeg opplever Bergen som en rik kulturby, som er veldig tilpasset studenter. Jeg setter pris på hvordan så mye er koblet sammen og tilrettelagt for oss, alt fra transport- til fritidstilbud. Slik opplever jeg det ikke der jeg kommer fra. Bergen er like vakkert som Ålesund, men i tillegg skjer det ting for ungdommer. Gratis forelesninger og åpne dager på museer og Grieghallen, utvalget av utesteder og spisesteder gjør at jeg foretrekker Bergen på alle plan, foruten gamle venner jeg har i Ålesund. Men de kan jeg heller besøke i feriene, bo og studere vil jeg gjøre i Bergen.

Klar for det når den tid kommer

Ruben Kopperstad Wolff (21)

Studie: Rettsvitenskap (master)

ved Universitet i Oslo. Jeg kunne absolutt tenke meg å flytte hjem etter studiene og er klar for det når den tid kommer. Jeg trives veldig godt i Oslo, men å studere i Oslo for meg er på mange måter et nødvendig onde for å få den utdannelsen jeg vil ha. På Sunnmøre, og spesielt i Ålesund, har du etter min mening alt du trenger. Det er rikelig med jobbmuligheter i næringslivet, et bredt tilbud av fritidsaktiviteter og lignende, også får du muligheten til å stå opp og se på Sunnmørsnaturen hver dag. I mine øyne er det alt man kan be om på et sted.

Liker å bo i byer

Christoffer Myren Vågnes (27)

Hjemsted: Langevåg

Studie: Webredaktør (master) ved L’Université de Poitiers i Frankrike Jeg er nokså impulsiv og lever veldig i øyeblikket. Derfor er det litt vanskelig å planlegge, men Sunnmøre har en spesiell plass i hjertet mitt. Men jeg tror helst at jeg ser meg selv i en større by i fremtiden. Jeg er veldig opptatt av kultur og liker å bo i byer. Du har ofte flere muligheter med tanke på yrker relatert til web, for eksempel. Jeg driver også med kunstfoto. Men jeg er som sagt veldig glad i Sunnmøre og ser frem til hver gang jeg drar hjem. Det er kanskje der jeg ender opp til slutt!

Ingenting er som å komme hjem

Lars Martin Sandanger (20)

Hjemsted: Ålesund

Studie: Rettsvitenskap (master) ved Universitetet i Oslo Ja, det kunne jeg definitivt tenke meg. Ingenting er som å komme hjem. Det er flere grunner til det. En av dem er at jeg – naturlig nok – har mye familie i Ålesund. En annen er at mange av vennene mine har en plan om å flytte hjem. Videre tror jeg også at det i stor grad er et jobbmarked for jurister i Ålesund, og jobbmuligheter er ikke noe å kimse av. Disse tre faktorene, og sikkert mange flere, veier for meg tungt.

Savner turmulighetene

Maria Stokseth Hurlen (20)

Hjemsted: Ålesund

Studie: Rettsvitenskap (master) ved Universitetet i Oslo Jeg kunne tenke meg å flytte tilbake til Sunnmøre etter studiene. Lite kan måle seg med naturen og turmulighetene hjemme, og jeg savner å ha det som en del av hverdagen. Mye kan likevel skje på fem år, så det er vanskelig å si noe sikkert.

Elsket å vokse opp i Ålesund

Marte Maråk (20)

Hjemsted: Ålesund

Studie: Sivilingenør i industriell kjemi og bioteknologi (master) ved NTNU i Trondheim Jeg har veldig lyst å flytte tilbake til Ålesund når jeg er ferdig å studere. En stor del av grunnen er fordi hele familien min er der. I tillegg elsket jeg å vokse opp i Ålesund og byen er det eneste stedet jeg kunne tenke meg å stifte familie i.

Tvilsomt på kort sikt

Kristoffer V. Årvik (23)

Hjemsted: Ålesund/Ellingsøy

Studie: Industriell økonomi og teknologiledelse (master) ved NTNU i Trondheim På langsikt kunne jeg kanskje det, men på kort sikt er det tvilsomt. Det virker ikke realistisk i dagens situasjon at det finnes arbeidsplasser som er relevant til mitt studie for nyutdannede. De fleste mulighetene er i Oslo, Trondheim og utlandet. På lengre sikt når man har mer erfaring er det flere bedrifter som virker som om de kan være relevante. Interessen for å returnere til Sunnmøre er tilstede, men det krever selvfølgelig at jeg har arbeid i regionen.

Trivdes aldri helt