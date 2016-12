Brannvesenet pumper ut vann fra bygg i Ålesund

Fredag skapte regnet problemer flere steder i Ålesund. Brannvesenet tømmer nå to bygg for vann på Nørve.

- Årsaken er de store nedbørsmengdene i løpet av morgenen. Brannvesenet er nå i et bygg i Borgundveien og et i Vågaveien for å pumpe ut vann fra bygninger, sier Tor Ivar Sjåstad i 110-sentralen for Møre og Romsdal.

I et av byggene er det en kjeller som er full av vann. Det andre er et parkeringshus i Vågaveien, melder NRK Møre og Romsdal.

110-sentralen oppfordrer folk til å sjekke sluk rundt husene sine for å unngå at overvann trenger inn i flere hus. Blant annet kan løv hindre at vannet får fri passasje og dermed gi problemer med overvann. Ifølge yr.no kommer det til å lette opp utover dagen, men utpå kvelden nyttårsaften vil det igjen komme betydelige mengder med nedbør.

