To mista lappen for råkjøring – én må trolig i fengsel

De to verste fartssynderne ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Den ene sjåføren ble målt i 117 kilometer i timen. Ifølge retningslinjer fra Riksadvokaten innebærer det trolig at vedkommende må regne med et opphold i fengsel.

Fire andre ble bøtelagt for høg fart i kontrollen som ble utført av utrykningspolitiet. Det melder politiet på Sunnmøre på Twitter.

