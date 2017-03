Påkjørsel bakfra ved Vegsund

Nødetatene rykket tidlig onsdag ut til et trafikkuhell ved Vegsund.

– To personer blwe kjørt til legevakta for en sjekk. Det skal ikke være snakk om alvorlig personskade, men de er kjørt dit for en undersøkelse, forteller operasjonsleder Arild Reite hos politiet på Sunnmøre.

Det skal dreie seg om en påkjørsel bakfra ved en av påkjørselsvegene til E39.

– Det har vært en påkjørsel bakfra. Vi har oppretta sak og etterforsker videre. Resultatet ender sannsynligvis opp med et forelegg for han som kjørte på, sier han.

Bilister meldte etterpå om lange køer som følge av uhellet. Dette har nå løst seg opp.