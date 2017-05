Lukker Bingsa-møte

Møtet begynte klokka 14. Leder Torgrim Bjørkedal Finnes karakteriserte det som «Et spesielt møte med mye media til stede».

Første punkt på saklista er om møtet skal lukkes under behandlingen av Bingsa-saken.

Ca. 14.30 ble det avklart at møtet holdes bak lukkede dører.

Spørsmålet om lukking ble vedtatt enstemmig av de fem medlemmene i utvalget. De viser til paragraf om taushetsplikt i Offentlighetsloven.

Kontrollutvalget har følgende medlemmer: Torgrim Bjørkedal Finnes (H), Terri-Ann Senior (Ap), Torbjørg Fossum (Sp), Thor Hansen (Ap) og Terje Storm Slinning Unhjem (Frp). Sistnevnte har meldt forfall og Kjell Ove Hansen møter for Frp.

Også ordfører Eva Vinje Aurdal, rådmann Astrid Eidsvik og kommunalsjef Ronny Frekhaug er til stede i møtet.

- Utrolig at man låser seg inne

Nytt i Uka-redaktør Øyvind Johan Heggstad holdt ved starten av møtet et innlegg hvor han argumenterte for åpne dører. Heggstad satt i Pressens offentlighetsutvalg fra 2011 til 2016.

Han pekte på at mange av forholdene som ligger til grunn faktisk er avslørt av pressen, og pekte også på at offentlige ansatte har et svakere vern på grunn av sin posisjon når det gjelder taushetsplikten.

- Dette er lite tillitsvekkende, sier Heggstad om lukkingen av møtet.

Virksomhetsleder kan bli anmeldt

Kontrollutvalget skal behandle Bingsa-saka fredag. Sekretariatet foreslår i sin innstilling politianmeldelse av teamleder Per Oskar Slinning, men også virksomhetsleder Sigrun Jahren ved Bingsa Næring:

Teamleder Per Oskar Slinning for mistanke om korrupsjon, og for mistanke om å ha medført til brudd på arbeidsmiljøloven.

Virksomhetsleder Sigrun Jahren for mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven.

Anmeldt for korrupsjon

Fredag formiddag meldte Ålesund kommune at de selv har anmeldt Slinning for korrupsjon.

Tidlig i april ble det kjent at Kommunerevisjonen reagerer på ulovlig overtidsbruk og dårlig økonomistyring ved Bingsa avfallsanlegg. Blant annet har en leverandør over tre år solgt tjenester til Næringsdrift avfall på Bingsa for nesten 24 millioner kroner uten anbudsrunde.

