Branntilløp i "papphus" på Blindheim

Anja Lereng ved 110-sentralen i Møre og Romsdal sier at brannvesenet kom på stedet og fikk slukket det brannen ganske raskt.

– Det var et branntilløp som nå er slukket, og vi har kontroll på stedet. Det var snakk om et lite bål ute i noe søppel, sier Lereng til Smp.no.

Ifølge politiet er det en "papphytte" som er bygget innunder et tak på Vegsund på Blindheim som har brent.

Operasjonsleder Jon Bratland i politiet i Møre og Romsdal oppsummerer hendelsen slik:

– Det som ser ut til å ha skjedd, er at det er i forbindelse med denne bygningen, kall det gjerne en papphytte, at det har brent. Ifølge folk som har sett dette over tid, er det noen unger som har bygd denne papphytta under tak, sier Bratland.

– Det er denne som begynte å brenne. Det har vært noen åpne flammer og litt røyk. Vi har oppretta sak, og skal se om vi finner ut hva som har skjedd.

Pappen er mest sannsynlig henta fra containere i nærområdet.

Den første meldinga til politiet gikk ut på at noen hadde sett noen unger tenne på.

– Da vi kom til stedet var det ingen ting som tydet på at det er noen som har sett noen unger tenne på, eller på at unger har gjort det, sier operasjonslederen.