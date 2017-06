I arrest etter "aggressiv haiking"

Det melder politiet i Møre og Romsdal onsdag kveld.

– Meldinga gikk ut på såkalt aggressiv haiking, sier operasjonsleder Jon Bratland i politiet.

– Kvinna skal ha hoppa ut i vegbana og viste finger til biler som ikke stoppa. Det kan også nevnes at det blei beslaglagt et par store kniver fra kvinna. Hun settes i arrest for ordensforstyrrelse, sier Bratland.