Godøytunnelen stengt på grunn av røyk

– Det har vore ein bil med røykutvikling i tunnelen. Bilen er no ute, og brannvesenet har køyrt igjennom og klarert tunnelen, seier brannmeister Åge Henriksen ved 110-sentralen til smp.no.

Det er kø, og brannvesenet dirigerer trafikken.

– Viftene i tunnelen blir køyrd på fullt for å få betre sikt i tunnelen, opplyser Finn Bull ved Vegtrafikksentralen til smp.no.

– På våre detektorar har vi ingen utslag på farlege gassar som CO og NO ut over det normale, men i samråd med politiet held vi tunnelen stengd, seier trafikkoperatøren.

Etter det smp.no har grunn til å tru, kjem røyken frå ein bil med problem.

– Ein etatbil blir sendt ned om litt, fortel Martin Giskegjerde, som er ved tunnelopninga på øya Giske.

Giske brannvesen og Ålesund brannvesen har rykka ut, opplyser Møre og Romsdal 110-sentral. Også ambulanse er på staden.

Smp.no kjem med meir