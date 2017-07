Øvelseskjørte uten trafikalt grunnkurs - det straffet seg for ledsager..

Øvelseskjøringen i Ålesund sentrum - der vedkommende sjåfør manglet trafikalt grunnkurs - ser ikke ut til å ha gått helt etter planen.

Politiet stanset nemlig bilen, og nå er både fører og ledsager anmeldt for kjøringen.

Under øvelseskjøring skal man ha med seg legitimasjon og bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs. I tillegg skal bilen ha en L og et ekstra speil.

Trafikalt grunnkurs varer i 17 timer og skal gi en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører, ifølge Statens vegvesen. Kurset er obligatorisk for alle under 25, mens personer over 25 kan få fritak fra deler av kurset.