Flere førere mistenkes for ruskjøring i Ålesund

En mann er kjørt til blodprøve og er fratatt førerkortet etter mistanke om kjøring i ruspåvirka tilstand, meldte politiet fredag kveld klokka 19. Mannen ble stanset av UP i Spjelkavik.

Klokka 21.30 melder politiet om et nytt tilfelle. En personbil ble stanset i Sula kommune ved Eidsnes. Fører mistenkes også her for kjøring i ruset tilstand, og politiet tar utvida prøve av vedkommende, som fikk inndratt førerkortet.

Politiet fant også mindre mengder narkotika.