Tunnel stengt i to timer etter smell mellom vogntog og lastebil

Vegtrafikksentralen meldte om stengingen på Twitter ved 11.10-tida. Kort tid etterpå opplyste politiet i Møre og Romsdal at bilberging var på veg fra Vestnes og at tunnelen ville være stengt fram til kjøretøyene var fjernet fra stedet, ifølge en melding på Twitter.

Ved 13-tida var tunnelen åpen for trafikk igjen.

Politiet opplyser til smp.no at det var et vogntog og en lastebil involvert og at det dreide seg om en påkjørsel bakfra

– Årsaken og omstendighetene kjenner vi ikke, men en patrulje som var på stedet vurderte at dette ikke var av såpass alvorlighetsgrad at det burde undersøkes nærmere, sier operasjonsleder Borge Amdam til smp.no.

Politiet hadde ikke fått inn meldinger om at trafikken på sidevegene førte til problemer i løpet av perioden tunnelen var stengt.

