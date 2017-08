Stengd veg på Ellingsøy

- Vegen er open, fortel Sunnmørsposten sin reporter Staale Wattø, som kom til staden få minutt etter.

Klokka 14 melde ein bilist frå om at same veg var stengt ved Taftasundet, og at vegen kom til å bli stengt eit par timar. Litt over klokka 14.30 var vegen open, fortel Wattø.