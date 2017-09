– Kjedekollisjon i Brusdalen

Det opplyser en tipser til smp.no. Politiet bekrefter like før klokka 15 at de har fått melding om det samme og at en patrulje er på veg for å sjekke.

– Ifølge de første opplysningene skal det ikke være personskader eller trafikale utfordringer som følge av kollisjonen, sier operasjonsleder Arild Reite hos politiet på Sunnmøre til smp.no.

