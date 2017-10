Politiet: Båt har gått på skjær

Politiet opplyser at en mindre båt med to personer om bord har gått på et skjær i området Vegsund/Eidsnes.

De to personene skal oppholde seg på en holme, ifølge en Twitter-melding fra Møre og Romsdal politidistrikt ved 08.35-tida.

Smp.no sin fotograf på stedet opplyser at han ved 08.50-tida observerer to personer på brygga ved land i samtale med politiet.

Klokka 9.22 melder politiet at ingen personer blei skada i hendelsen. Det skal heller ikke være materielle skader på båten, og det er ikke mistanke om at noe straffbart har skjedd. Båten fjernes etter hvert av de involverte personene.

Smp.no kommer med mer