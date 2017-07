Bil i fjellveggen i tunnel

To personar i 80-åra er tatt med til Volda sjukehus for sjekk, etter at bilen dei køyrde gjekk i fjellveggen i Kjøshammartunnelen på E39.

Vegen vart opna for trafikk klokka 17.15. Det var då lange køar på begge sider av tunnelen. Skadeomfanget på personane er ukjend, opplyser politiet i Sogn og Fjordane. Mer å lese på Sunnmørsposten:

Leses nå

Forsiden nå: Mayday-signaler ved Ålesund - to redningsskøyter deltar i søk Luftambulanse og to redningsskøyter deltar i søket etter nødsignaler nord for Ålesund.