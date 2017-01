Hijabdømt frisør anker til Høyesterett

Nå skal Høyesteretts ankeutvalg avgjøre om landets høyeste domstol skal behandle saken, melder NRK.

– Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering, når jeg kjemper mot diskriminering, sier Hodne.

Ilagt bot

Bakgrunnen for saken er at Malika Bayan høsten 2015 iført hijab gikk inn i frisørsalongen til Merete Hodne på Bryne og spurte hva det kostet å farge håret. Bayan fikk da angivelig beskjed om at Hodne «ikke ville ta på sånne som henne».

Hodne nektet for å ha sagt dette, men ble ilagt en bot på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen. Dermed endte saken i retten, der Hodne ble dømt i to rettsinstanser. I tingretten ble Hodne dømt til å betale 10.000 kroner pluss sakskostnader på 5.000 kroner. Hun anket saken, og i lagmannsretten ble boten redusert med 3.000 kroner. Hun slapp dessuten å betale motpartens sakskostnader.

Føler seg feiltolket

Lagmannsretten reduserte boten fordi retten «ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere».

Hodne sier hun anker fordi hun mener seg feiltolket.

– Flertallet i lagmannsretten har feiltolket mine utsagn og min oppfatning på hendelsestidspunktet, sier frisøren til Stavanger Aftenblad.

– Jeg prøvde å si at hijab står for det samme som IS-flagget. Det er en total og forferdelig ideologi, som jeg kaller muhammedanisme. Det burde være en selvfølge at jeg fikk anke så lenge dommen virket så usikker, fortsetter hun. (©NTB)