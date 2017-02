KrF og SV: Fornuftig å justere bruken av oljepenger

– Det er fornuftig av regjeringen å endre forventningen om avkastning, som er grunnlaget for handlingsregelen. De har jo selv vist at det er vanskelig å holde seg i skinnet når det gjelder bruk av oljepenger, sier finanspolitisk talsperson i SV, Snorre Valen.

Men samtidig har regjeringen med sin eksplosive pengebruk allerede spist opp mye av det økonomiske handlingsrommet, mener han.

– Det må gjøre litt vondt i Frp-sjela når partiet som var mot handlingsregelen, nå er det som innskrenker den. Så seint som i forrige stortingsperiode tok Siv Jensen selv tok til orde for å skrote handlingsregelen, sier Valen.

Også Kristelig Folkeparti støtter regjeringens forslag.

– KrF setter pris på at regjeringen kommer etter med et forslag vi har fremmet flere ganger. Dette er fornuftig både fordi fondet har blitt så stort og fordi forventet årlig avkastning framover er nærmere 3 prosent enn 4, sier Hans Olav Syversen, som leder finanskomiteen.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) understreket torsdag at forslaget om å redusere forventet avkastning i oljefondet til 3 prosent ikke betyr en endring av handlingsregelen.

Regelen forutsetter at det over tid brukes like mye av oljefondet som den forventede realavkastningen. Denne har til nå vært anslått til 4 prosent av fondets kapital.