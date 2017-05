Regjeringen har overhørt samtlige oljeråd

Støtter åpning av Møreblokkene Frps Oskar Grimstad vil åpne for oljeaktivitet på Møreblokkene. Saka kommer opp på landsmøtet som starter fredag.

33 ganger har direktoratet kommet med råd til regjeringen, men aldri har dette fått statsminister Erna Solbergs mannskap til å endre kurs, viser Naturvernforbundets kartlegging.

– Når Høyre kaller seg et kunnskapsparti, er det oppsiktsvekkende at partiet konsekvent ikke følger miljøfaglige tilrådninger, sier forbundets leder Silje Ask Lundberg til NTB.

– Det har aldri stått så ille til, konstaterer hun.

– Mye vil ha mer

Naturvernforbundet har kartlagt alle utlysningene på norsk sokkel siden 2002. Fasiten er som følger:

* Regjeringen Solberg (2013–2017) har brutt samtlige miljøråd (33 av 33).

* Regjeringen Stoltenberg (2006–2013) brøt 80 prosent av miljørådene (189 av 237).

* Regjeringen Bondevik II (2002–2005) brøt 71 prosent av miljørådene (46 av 65).

Lundberg er oppgitt over at ikke bare dagens regjering, men også tidligere regjeringer i all hovedsak lar «oljepolitikken diktere både klima- og miljøpolitikken i stedet for å sette grenser».

– Det enkle svaret er at mye vil ha mer, og at man ikke er villig til å la det være noen grenser for norsk oljeindustri, sier hun.

Lundberg mener tallene viser miljøforvaltningen står veldig svakt.

Søviknes foreslår oljeutvinning på Møreblokkene Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) vil åpne for mer oljeutvinning – i områder som ifølge samarbeidspartienes avtale skal skjermes.

87 nye blokker

Statistikken bygger på råd fra Direktoratet fra naturforvaltning og Klif, som ble slått sammen til Miljødirektoratet i 2013, til utlysningen av blokker i ordinære konsesjonsrunder og forhåndsdefinerte områder (TFO).

Senest sist uke ga regjeringen grønt lys til 87 nye blokker i Norskehavet og Barentshavet. To av dem ligger svært nær de mye omtalte Møreblokkene i Norskehavet, og her advarte Miljødirektoratet mot å åpne for oljeboring.

Årsaken er at området ligger bare 10 kilometer fra land og nær store forekomster av sjøfugl og sjøpattedyr, samt viktige gyte- og oppvekstområder for fisk, ifølge Naturvernforbundet.

Også Havforskningsinstituttet advarer mot å åpne disse blokkene.

Krever fredning av Møreblokkene SV vedtar på landsstyremøtet i helga at fredning av Møreblokkene blir et ufravikelig krav om partiet påny skal gå inn i et rødgrønt regjeringssamarbeid.

AUF-leder hardt ut mot Lofoten-vedtak - Ap svikter grasrota AUF i Møre og Romsdal lover kraftig motstand mot det de mener kan åpne for olje- og gassutvinning utenfor Lofoten.

– Bredt flertall

Selv om oljenedturen har kostet Norge omkring 45.000 arbeidsplasser i denne næringen, sørger næringen fortsatt for jobb til rundt 250.000 personer.

– Tildeling av nytt leteareal er en hovedpilar i regjeringens petroleumspolitikk og godt kjent i vår regjeringsplattform. Dette er viktig for å opprettholde leteaktiviteten, som er avgjørende for framtidig sysselsetting, verdiskaping og inntekter til velferd for folk flest, sier oljeminister Terje Søviknes (Frp) til NTB.

Han peker på at et bredt flertall på Stortinget står bak regjeringens politikk, og at alle områder som regjeringen inkluderer i konsesjonsrunder, er areal som Stortinget etter en totalvurdering har besluttet skal være tilgjengelig for oljeaktivitet.

– Stortinget har tatt sin beslutning blant annet basert på innspillene fra miljøetatene, sier Søviknes.

Hun understreker at det i høringen av konsesjonsrunder bare bes om innspill knyttet til om det er kommet «ny, vesentlig informasjon» etter Stortingets behandling.

